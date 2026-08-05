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Çanakkale'de bacasında yangın çıkan tanker demirletildi

Çanakkale'de bacasında yangın çıkan tanker demirletildi

5.08.2026 12:46:00
Güncellenme:
DHA
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Çanakkale'de bacasında yangın çıkan tanker demirletildi

Gelibolu ilçesi açıklarında tankerin bacasında çıkan yangın söndürüldü. Tanker, ardından Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

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İstanbul'dan Ceyhan'a giden Liberya bayraklı Havva Ana isimli boş tankerin bacasında saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ‘Kurtarma-20’ ile ‘Kurtarma-16’ römorkörleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından tanker, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. Burada yapılacak kontrollerin ardından geminin seyir yapmasına izin verilecek.

İlgili Konular: #çanakkale #Yangın #gemi

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