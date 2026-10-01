Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ve adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan çok sayıda feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına sınırlı sayıda gerçekleştirilecek sefer saatlerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu. GESTAŞ, iki hat üzerinde yalnızca kısıtlı saatlerde sefer yapılabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, yarın iki ada hattında tarifede yer alan planlı diğer tüm seferler fırtına ve kötü hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Yapılması öngörülen kısıtlı sefer saatleri ise şu şekilde paylaşıldı:

Kabatepe - Gökçeada hattı:

Kabatepe'den: Saat 17.00

Gökçeada'dan: Saat 08.00

Geyikli - Bozcaada hattı:

Geyikli'den: Saat 10.00 ve 19.00

Bozcaada'dan: Saat 09.00 ve 18.00

Açıklamanın devamında, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında gün içerisindeki diğer tüm tarifeli seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Yolcuların güncel sefer durumları ve olası ek değişiklikler için GESTAŞ’ın resmi duyuru kanallarını ve çağrı merkezini takip etmeleri istendi.