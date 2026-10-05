Çanakkale’de freni boşalan tanker 4 otomobile çarptı: 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Lapseki ilçesi Umurbey beldesi kavşağında meydana geldi.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen tankerin, iddiaya göre freni boşaldı.
KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI
Kontrolden çıkan tanker, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobillerde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.