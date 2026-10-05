Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çanakkale’de freni boşalan tanker 4 otomobile çarptı: 4 kişi yaralandı

Çanakkale’de freni boşalan tanker 4 otomobile çarptı: 4 kişi yaralandı

5.10.2026 14:51:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Çanakkale’de freni boşalan tanker 4 otomobile çarptı: 4 kişi yaralandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen tanker, trafik ışıklarında bekleyen 4 otomobile çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kaza, saat 11.00 sıralarında Lapseki ilçesi Umurbey beldesi kavşağında meydana geldi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen tankerin, iddiaya göre freni boşaldı.

Image

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI

Kontrolden çıkan tanker, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Image

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobillerde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #çanakkale #kaza

İlgili Haberler

AKP’li Serkan Bayram’dan fon krizi ve belediye başkanlarına operasyon çıkışı: 'Sahada kazanamadığını masada kazanmak... Utanıyorum!'
AKP’li Serkan Bayram’dan fon krizi ve belediye başkanlarına operasyon çıkışı: 'Sahada kazanamadığını masada kazanmak... Utanıyorum!' AKP'li Serkan Bayram, fon krizinden belediye başkanlarına yönelik operasyonlara, parti içindeki isimlerden ekonomiye kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fon krizinin ekonomiye zararının 100 milyar dolar olduğunu öne süren Bayram, “Partide bir sürü kişinin ismi geçiyor, top çevirmeye gerek yok. Ucu kime dokunacaksa dokunsun” dedi.
Aydın’da zincirleme kaza: Alkollü sürücü 3 araca çarptı, 12 kişi yaralandı
Aydın’da zincirleme kaza: Alkollü sürücü 3 araca çarptı, 12 kişi yaralandı Aydın’ın Nazilli ilçesinde, başka bir kazaya müdahale edildiği sırada meydana gelen zincirleme kazada 1’i ağır 12 kişi yaralandı. İkinci kazaya neden olduğu belirtilen sürücü A.T.’nin hastanede yapılan kan testinde alkollü olduğu belirlendi.
Feci kaza... Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı
Feci kaza... Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı Amasya’nın Suluova ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.