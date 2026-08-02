Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar ile Hacıbekirler köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.45 sıralarında orman yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde çıkan yangına, 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile alevlere müdahale edildiğini duyurdu.