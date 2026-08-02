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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

2.08.2026 17:39:00
Güncellenme:
DHA
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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar ile Hacıbekirler köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.45 sıralarında orman yangın çıktı.

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Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde çıkan yangına, 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile alevlere müdahale edildiğini duyurdu. 

İlgili Konular: #orman yangını #Bayramiç