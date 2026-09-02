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Çanakkale'de otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale'de otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

2.09.2026 08:09:00
Güncellenme:
DHA
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Çanakkale'de otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişilik aileye otomobil çarptı. Kazada, 5 yaşındaki Masal Çelik hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
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Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Güngören mevkisinde dün saat 22.30 sıralarında O.D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 4 kişilik aileye çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü O.D., karşıya geçmeye çalışan aileden baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve Masal Çelik, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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1 KİŞİ ÖLDÜ

Ağır yaralı Masal Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar daha sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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