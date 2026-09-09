Çanakkale'de skandal olay... İş adamı otel odasında iki çocukla yakalandı: Pedofiliye göz mü yumuldu?

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde iddiaya göre 2 erkek çocukla otel odasında uygunsuz halde bulunan akaryakıt istasyonu sahibi iş adamı Ş.T. tutuklandı.

Olay, 7 Ağustos günü Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Gelibolu ilçesinde iki tane akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69), iddiaya göre otel odasında 15 yaşında 2 çocukla bulunuyordu.

Ekiplerin ihbar üzerine otele gitmesiyle iş adamı Ş.T. yakalandı. Ş.T. emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.T. cezaevine sevk edildi.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Emniyette ifadesi alınan Ş.T., daha sonra Gelibolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada kan ve sürüntü örnekleri alınan Ş.T., işlemlerin ardından yeniden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gelibolu Gazetesi’nin haberine göre, otel odasında yüksek miktarda içki tüketildiğinin tespit edildiği de aktarıldı.

OTEL ODASINDA İNCELEME YAPILDI

Polis ekipleri, Ş.T.’nin gözaltına alındığı odada ayrıntılı inceleme yaptı. Odadan delil niteliği taşıyabilecek örnekler toplandı. Otel çalışanları ile işletmecilerin de ifadelerine başvuruldu.

Ş.T.’nin aynı otele daha önce de çocuklarla birlikte geldiği ve konakladığı iddia edildi. Bu iddiaların doğruluğunun belirlenmesi amacıyla otelin geçmiş kayıtları incelemeye alındı.

İSTİSMARA GÖZ MÜ YUMULDU?

Otel işletmecilerinin söz konusu konaklamalardan haberdar olduğu öne sürüldü. Çocuklara ait bilgilerin ayrı bir sistemde tutulduğu ve kolluk birimlerine bildirilmediği iddia edildi.

Bazı çalışanların durumdan rahatsız olduğu ancak işletme sahiplerinin çalışanlardan sessiz kalmalarını istediği de ileri sürüldü.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayın yanı sıra otelin kayıt ve bildirim işlemlerine yönelik incelemesi sürüyor.