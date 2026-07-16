Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den Marmara Bölgesi için kritik uyarı: 'Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depreme ilişkin ilk korkutan açıklama Jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Marmara Bölgesi’ne dikkat çeken Görür büyük deprem için uyardı.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

AFAD verilerine göre, dün akşam saat 22.15 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem meydana geldi.

Ayvacık’a yaklaşık 37,7 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Depreme ilişkin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

"MARMARA BÖLGESİ GERİLİYOR"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamada bulundu.

Görür, Çanakkale'deki depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek "Sığ ve küçük bir deprem oldu" dedi.

"Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor" açıklamasında bulunan Görür, "Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz." ifadelerini kullandı.