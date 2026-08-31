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Çanakkale’deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale’deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

31.08.2026 19:38:00
Güncellenme:
İHA
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Çanakkale’deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale Bayramiç’te meydana gelen yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
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Çanakkale Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında orman yangını çıkmış ve alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Bayramiç’te bugün meydana gelen yangın havadan ve karadan yaptığımız müdahaleler sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Unutmayalım, riskin yüksek olduğu günlerde açık alanda yakılan her ateş, yeşil vatan için felaketin habercisidir. Lütfen duyarlı olalım" ifadelerine yer verildi.

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