Çanakkale yangınının izleri, Edirne kıyılarında: 'Lav külleri gibi...'

Çanakkale'deki orman yangınında denize karışan yanmış ağaç kalıntıları, akıntıyla Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde kıyıya vurdu. Kıyı şeridi, lodosun da etkisiyle siyaha büründü.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 10:53
Çanakkale yangınının izleri, Edirne kıyılarında: 'Lav külleri gibi...'
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Çanakkale'de, 22 Ağustos'ta çıkan orman yangını 2 gün boyunca yapılan müdahaleler sonrasında söndürülebilmişti.

Orman yangınının ardından denize düşen yanmış ağaç kalıntıları, etkili olan lodosta, akıntının etkisiyle Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde kıyıya vurdu.

Yangının ardından kıyı şeridi, siyaha büründü.

Deniz kenarında tesis işleten Mustafa Altunhan, "Rüzgar tersine esmeye başladı ve son 2 gündür çok kuvvetli lodos oldu. Sahil komple, kilometrelerce yanmış odun parçalarıyla doldu. Bunları lavların küllerine benzetiyorum. Ne olursunuz dikkatli olalım. Ormanlarımıza zarar verdi, denizlerimize zarar verdi. Lütfen duyarlı olalım, bir daha böyle acı anlar yaşamayalım" dedi.

 


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