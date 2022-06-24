Çanakkale'de orman yangını

24 Haziran 2022 Cuma, 16:33

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sofular köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 22 personel ile müdahale ediliyor.