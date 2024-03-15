Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: Ölenler arasında bebekler de var!

Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot 8 mil açıkta battı. Ekipler 4 kişiyi sağ kurtarırken, 2'si bebek 20 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:59
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin yaklaşık 8 mil açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battığı ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. 

Bölgeye sevk edilen ekipler açıkta 4 kişi sağ kurtardı. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürereken, olayla ilgili bilgi veren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ilk belirlemelere göre 2'si bebek 8 ölü olduğunu botta kaç kişinin olduğuna dair sağlıklı bilgi olmadığını söyledi. 

"ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR"

Kendisinin de bölgede olduğunu söyleyen Vali Aktaş, şunları kaydetti: 

"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, 8 ölü var. Tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef ölüler arasında 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor." 

ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

 

Alabora olup batan bottaki kayıplar için arama çalışmaları sürerken 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı böylelikle 20'ye yükseldi.


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