Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: Ölenler arasında bebekler de var!

Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:59

Güncelleme: 15.03.2024 - 14:43

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin yaklaşık 8 mil açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battığı ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler açıkta 4 kişi sağ kurtardı. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürereken, olayla ilgili bilgi veren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ilk belirlemelere göre 2'si bebek 8 ölü olduğunu botta kaç kişinin olduğuna dair sağlıklı bilgi olmadığını söyledi.

"ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR"

Kendisinin de bölgede olduğunu söyleyen Vali Aktaş, şunları kaydetti:

"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, 8 ölü var. Tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef ölüler arasında 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor."

ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Alabora olup batan bottaki kayıplar için arama çalışmaları sürerken 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı böylelikle 20'ye yükseldi.