Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 07:10

Güncelleme: 05.07.2023 - 07:10

Bayramiç ilçesine bağlı Üzümlü köyü mevkisinde saat 23.30 sıralarındaTongurlu köyüne giden N.O. (65) yönetimindeki 17 TH 242 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen R.D. (60) yönetimindeki 17 TN 969 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

YOLDA TERS DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle R.D. yönetimindeki otomobil takla atarak yolda ters döndü. Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan R.D., Z.D., N.O., G.U. ve N.O. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.