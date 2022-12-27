Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Çanakkale’nin Çan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası M.İ. (70) için arama çalışması başlatıldı.
Çan ilçesine bağlı Dondurma köyünde önceki gün evinden çıkan Alzheimer hastası M.İ.’den uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Bunun üzerine M.İ. için İl Jandarma Komutanlığı personeli, eğitimli köpek, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Drone destekli yapılan arama çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal, ekiplerden bilgi aldı.
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