Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor

27 Aralık 2022 Salı, 09:11

Çan ilçesine bağlı Dondurma köyünde önceki gün evinden çıkan Alzheimer hastası M.İ.’den uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bunun üzerine M.İ. için İl Jandarma Komutanlığı personeli, eğitimli köpek, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Drone destekli yapılan arama çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal, ekiplerden bilgi aldı.