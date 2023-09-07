Çanakkale’de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 15:31
Çanakkale’de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Nusratlı Rampaları mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.


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