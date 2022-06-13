Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, 12 Haziran Pazar günü saat 23.30 sıralarında Bayramiç'te meydana geldi. İsmail Kavak'ın (38) kullandığı 17 TC 646 plakalı otomobil ile Doğukan Varlı yönetimindeki 17 TC 686 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Ozan Oral yaralandı.
DURUMU AĞIR
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ozan Oral'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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