Canan Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasında ceza talebi: 'Siyasi olarak belki de ilk kez kendisine katılmıştım'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “hakaret” ettiği iddiasıyla yargılanan CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde hâkim karşısına çıktı.

Paylaşımının nasıl “hakaret” suçunu oluşturduğunu anlayamadığını dile getiren Kaftancıoğlu, “O nedenle nasıl savunma yapacağımı da bilmiyorum” sözleriyle savunmasına başladı.

“BELKİ DE SİYASİ HAYATIMDA İLK KEZ KENDİSİNE KATILDIM”

Paylaşımında yer verdiği ifadelerin Erdoğan’ın paylaşımında kullandığı ifadelerle aynı olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, “Siyasi olarak belki de ilk kez kendisine katılmışım ve alıntılayıp tweet atmışım. O zaman hakımda suç duyurusunda bulunan kişiye de ‘hakaret’ davası açılması lazım” dedi.

“BİREBİR AYNISINI ALINTILADIM”

“Birebir aynısını alıntılayıp yazdım” ifadeleriyle sözlerine devam eden Kaftancıoğlu, “Hakaret olmadığını biliyorum, söylediğim şey hakikat, tıpkı şimdi söylediğim gibi” şeklinde savunma yaptı.

“BU İFADELER HAKARETSE CUMHURBAŞKANI’NIN DA AYNI KASTI VAR”

Kaftancıoğlu, “Bu ifadeler ‘hakaret’ sayılacaksa, o zaman Cumhurbaşkanı’nın da aynı kasıtı olduğunu belirtmek isterim” diyerek sözlerini tamamladı.

“SAVCILIK HERHALDE ‘BWYTÜLMAL’İN ANLAMINI BİLMİYORDU”

Kaftancıoğlu’nun avukatları ise “Cumhurbaşkanı’na hakaret hangi cümleyle, hangi kelimeyle edilmiş? Şikayet eden kişinin belli ki canı sıkılmış, savcılık da herhalde ‘beytülmal’ kelimesinin anlamını bilmiyordu, o nedenle burada herkesin mesaisinin harcandığı bir dava var” şeklinde savunma yaptı.

Kaftancıoğlu’na yöneltilen suçlamanın maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını dile getiren avukatlar, “Taraflardan biri Recep Tayyip Erdoğan, biri Canan Kaftancıoğlu olduğu için mi bu dosya bizim önümüze geldi? Aynı şeyi söyleyen iki insan var. Aynı şeyi söylüyorlar, söylediklerinde bir hakaret yok” dedi.

Kaftancıoğlu’nun beraatını talep eden avukatlar, “Beytülmal sözlükte ‘devlet hazinesi’ anlamına gelmektedir. Şikayet eden şahıs belli ki kelimenin anlamını bilmemektedir. Ceza yargılaması kişilerin kim olduğuna bakarak ilerlemez. İddia makamı niyet okumada, varsayımda bulunmuş. ‘Canan Kaftancıoğlu tweet attıysa şunu demek istemiştir’ diyerek iddianame düzenlemiştir” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN AVUKATLARI BİR KEZ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra dosyada “şikayetçi” olarak yer alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları söz aldı.

Avukatlar, Kaftancıoğlu’nun, Erdoğan’ın paylaşımından alıntı yaptığı paylaşımındaki ifadelerin kendisine yönelik olduğunu ve hakaret içerdiğini savunarak Kaftancıoğlu’nun cezalandırılmasını istedi.

SAVCI CEZA TALEP ETTİ

Ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Kaftancıoğlu için ceza talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Kaftancıoğlu’nun avukatlarının yazılı beyanda bulunmak üzere ettiği süre talebini kabul eden hakim, bir sonraki duruşmanın 10 Aralık’ta görülmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan 30 Nisan 2025’te sosyal medya hesabından, “Her kim beytülmale el uzatıyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur” ifadelerinin de yer aldığı paylaşımda bulunmuştu.

Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayan Kaftancıoğlu, “Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım hakkında CİMER’e yapılan şikâyet üzerine Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kaftancıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs’ta görülen ilk duruşmaya Kaftancıoğlu katılmazken, Erdoğan’ın avukatı “suçtan zarar görme ihtimaline binaen” davaya katılma talebinde bulunmuştu. Mahkeme, talebi kabul ederek Erdoğan’ın davaya katılmasına karar verirken, Kaftancıoğlu hakkında “zorla getirme” kararı vermişti.