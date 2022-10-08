Canan'ı 6 yerinden bıçaklayan erkekten pişkin savunma: 'Cahillik yaptım'
Ordu’nun Ünye ilçesinde, ayrı yaşadığı Canan Türk'ü (36) 6 yerinden bıçakla yaralayıp kaçan, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla dere kenarında yakalanan Naci Türk (38), adliyeye sevk edildi. Türk, ifadesinde, "İskeleyle eşimin 1'inci kattaki balkonuna tırmandım. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım" dedi.
Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta, 3 Ekim sabahı Naci Türk, iddiaya göre, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün 1'inci kattaki evine iskeleyle balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Türk, evden kaçtı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, yaralı Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. 2 çocuk annesi Türk'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
ÖZEL EKİP KURULDU
Olay sonrası Naci Türk'ün yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Türk'ün, ilçeye bağlı Hanyanı Mahallesi'ndeki Curi Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı. Türk, polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Naci Türk, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleriyle Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Bu sırada Canan Türk'ün yakınları, Türk'e tepki gösterdi.
PİŞKİN SAVUNMA
Naci Türk, polisteki ifadesinde eşinin, çocukları üzerinden almak istediğini söyleyerek, "Eşimle benimle arama akrabalarım girdi. Bu nedenle eşimle aram bozuldu. Daha sonra boşanma aşamasına geldik. Bana komplo kurdular. Beni uyuşturucu tedavisine göndereceklerdi. Deli raporu alıp çocukları üzerimden alacaklardı. Bu nedenlerle öfkelendim. Olay günü alkollüydüm. İskeleyle eşimin 1'inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım" dedi.
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