Canından oluyordu: Surda 'manzara' izlerken düşüp, ağır yaralandı

Bursa'da Arif Can C. (18), manzara izlemek için çıkığı 20 metre yüksekliğindeki surdan düşerek ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan Arif Can C., hastaneye götürüldü.

Canından oluyordu: Surda 'manzara' izlerken düşüp, ağır yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:16

Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi Tarihi Tophane Surları'nda, dün saat 22.00 sıralarında manzara izlemek için 20 metre yüksekliğindeki surlara gelen Arif Can C., dengesini kaybedip düştü, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Arif Can C., itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arif Can C., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #Bursa

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