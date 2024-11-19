Canından oluyordu: Surda 'manzara' izlerken düşüp, ağır yaralandı
Bursa'da Arif Can C. (18), manzara izlemek için çıkığı 20 metre yüksekliğindeki surdan düşerek ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan Arif Can C., hastaneye götürüldü.
Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi Tarihi Tophane Surları'nda, dün saat 22.00 sıralarında manzara izlemek için 20 metre yüksekliğindeki surlara gelen Arif Can C., dengesini kaybedip düştü, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Arif Can C., itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arif Can C., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: #Bursa
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ilk kez konuştu
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- 'Bedeli çok ama çok ağır olur'
- Cemal Enginyurt'tan Cumhuriyet'e ilk açıklama!
- Tutuklu hemşire: İlaçlar ziyan olmasın diye satıyorduk
- DP'de deprem: İstifa ettiler