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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı

11.07.2026 18:45:00
Güncellenme:
DHA
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yurt dışından Ankara'ya dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
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Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara'ya dönüşünde gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Başsavcılık, şüphelilerden 27'sinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soruşturma sırasında yurt dışında bulunan Hüseyin Can Güner'in Ankara'ya döndüğü öğrenildi. Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

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