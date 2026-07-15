Çankaya Belediye Başkanı Güner'in emniyet ve savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet ve savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde Güner, hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin soruları cevapladı.

Güner, ifade tutanağında, görev yaptığı süre boyunca görev sorumluluğu itibariyle ihale ve alım işlemlerini kendisinin belirlemediğini, bu süreçlerin ilgili müdürlüklerin hazırlığının ardından Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından yürütüldüğünü, ihalelerin hazırlanışı ve yapılmasıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Temizlik işleri hizmet alımına yönelik pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleler ve bu ihalelere davet edilen şirketlerle iletişimin olmadığını savunan Güner, söz konusu ihale süreçlerinde herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını, kimseden talimat almadığını ve kimseye de talimat vermediğini savundu.

''İHALE YETKİLİSİNİN İPTALİNİN SONUCA ETKİSİ YOKTUR''

Gözaltına alınan Çankaya Belediyesi İhale Komisyonu Mali Üyesi Tunç Emre Taşçıoğlu’nun ifadelerinden hareketle Güner’e bir ihale süreci devam ederken ihale yetkilisinin değiştirilip, gözaltına alınan ihale yetkilisi Bora Özel’in neden görevlendirildiği soruldu. Güner; “Bu iptal işleminin hukuka uygun olduğunu idari yargı ve Danıştay belirlemiştir. Ayrıca zaten Kamu İhale Kurumu (KİK) bu ihaleyi iptal etmiştir. Dolayısıyla ihale yetkilisinin iptalinin sonuca etkisi ve bir önemi bulunmamaktadır. Bu KİK kararı da Danıştay tarafından hukuka uygun bulunmuştur. Yine yukarıda belirtiğim üzere sonra ki ihalelerin tamamı iptal edilen ihaleden daha düşük sonuçlanmış ve kamu yararı sağlanmıştır. Kaldı ki iptal edilen ihaleye geçerli teklif sunan firmalar müşteki de dahil olmak üzere sonra ki ihaleye davet edilmiş; ancak katılmamış ve sonra ki açık ihalelere de katılmamıştır. Tüm bunlar işlemin yasal mevzuata uygun olduğu görülmektedir. Yine yukarıda belirttiğim üzere müfettiş beyanı üzerine haberim oldu. Benim ihale süreci ile ilişkin bilgim yoktur. Ayrıca ben kimseyi görevden almadım. Kendisi görevden ayrılmış olabilir. Ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılmıştır” yanıtını verdi.

''SOMUT BİR İSNAT BULUNMAMAKTADIR''

Güner, ifadesinin devamında ihale işlemlerinin bütününe ilişkin; “Bunlara ilişkin hazırlıkların ilgili müdürlüklerce yapıldığı, benim herhangi bir bilgim ve ilgimin bulunmadığı, buna karşın davet edilen firma sayısı itibariyle yasanın ön gördüğü asgari sayının 2-3 kat firma davet edildiği, dolayısıyla sınırlayıcı bir şartın yer almadığı, tüm ihaleler incelendiğinde herhangi bir usulsüzlük denetim ve gözetim yükümlülüğünü ihmal ya da bir kamu zararı olmadığı gibi hakkımda somut bir isnat bulunmamaktadır. Suç teşkil eden bir eylemim yoktur. Suçsuzum bu nedenle serbest bırakılmayı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

SAVCILIK 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI VERMİŞ

Emniyet sorgusunda Güner’e, temizlik hizmet alımı ihalesinde işlemlerin neden yavaş ilerlediği ve neden doğrudan açık ihale yerine pazarlık usulünün (21/B) tercih edildiği soruldu.

Güner, gecikmenin belediyeden değil, bürokratik süreçlerden kaynaklandığını belirterek şu savunmayı yaptı:

"Şantiye sahasının Bakanlıkça yapılan ön tahsis süresi dolmuştu ve yazışmalar sürüyordu. Ayrıca yeni çöp konteynerlerinin alım süreci devam ediyordu. Yasa gereği açık ihalenin ilan ve kesinleşme süresi 3 ayı geçmektedir. İşin süresi biteceğinden ve açık ihale yetişmeyeceğinden, hizmetin aksamaması adına zorunlu olarak 2 aylık geçici bir ihale yapılmıştır. Ayrıca söz konusu 2024/1083351 İKN numaralı bu ihale hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde zaten resen soruşturma yürütülmüş, bilirkişi raporu aldırılmış ve 05.12.2024 tarihinde KYOK (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar) verilmiştir."a

SAVCILIKTAKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Güner'in cumhuriyet savcılığında alınan ifadesinde, 2024 yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı olarak seçilmesi üzerine avukatlık yapmayı bıraktığını, belediyedeki işlerle ilgili olarak özellikle ihale konularıyla tek tek ilgilenmesinin mümkün olmadığını ve bu durumdan sorumlu olmadığını belirtti.

Dosya kapsamına alınan gizli tanık beyanına ilişkin ise Güner, "Emre Doğan isimli şahıs partiden arkadaşımdır. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırız. Çankaya Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisiyle samimiyetim bu şekildedir. Gizli tanık beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve soyut niteliktedir. Emre Doğan'ın bahsedildiği üzere belediyemizde bir görevi ve yetkisi bulunmamaktadır. Üzerimize iftira atılmaktadır." ifadelerini kullandı.