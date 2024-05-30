Çankaya Belediye Başkanı Güner: ‘Uyutmayı çözüm olarak görmüyoruz’

Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:41

Güncelleme: 30.05.2024 - 17:41

Ankara'da dün Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) tarafından "21. Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik" başlıklı çalıştay düzenlendi. Program, SDD Genel Başkanı Sami Doğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmalarıyla başladı. Kürsüye ilk olarak çıkan Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, güncel belediyecilikte yaşanan sorunları anlatan ve çözümleri sıralayan bir sunum gerçekleştirdi.

'SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ ETKİN UYGULAMAYIZ'

Daha sonra "Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyon Tartışmaları" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Dinçer Demirkent moderatörlüğünde konuşma yaptı. Güner kentlerde yaşanan sorunları; kentlerin metalaşması, iklim değişikliği ve kentte yaşanan eşitsizlikler kapsamında ele aldı. Güner, "Kentlerin artık devasa üretim ve tüketim merkezleri olarak göründügü bir süreç içerisindeyiz. Bu sorunların temelinde özellikle kapitalist sanayileşmenin ve sınırsız kalkınma ve büyüme hedefinin getirmiş olduğu çeşitli sorunlar var. Sosyal belediyeciliği etkin uygulayarak yaşamı onarmalıyız" dedi. Oturumun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Güner, gündemde olan sokak hayvanları yasasına ilişkin “Bugüne kadar yapılması gerekenler yapılmadığı icin gündeme geldi. Biz uyutmayı çözüm olarak görmüyoruz. Çözümün her aşamasının takip edilmesi gerekiyor. Bütçe sınırlı bahanesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

'AFETE DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURMALIYIZ'

Nilüfer Çınarlı Mutlu ise yaptığı konuşmada belediye başkanı olduğu Konak ilçesinin afet riski içerisinde bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda ilçede afete karşı güçlendirme çalışmaları yapmaya odaklandıklarını söyledi. Mutlu, "Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizle birlikte kentsel dönüşüm çok zor bir hale geldi. Kentlerde bugüne kadar eleştirdiğimiz eksiklikleri yerine koymak için bir fırsat olan kentsel dönüşüm sağlam adımlarla yapılmalı. Türkiye'nin afetlere yönelik bir yapılaşmayı birinci öncelik haline getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'MERKEZİ SİYASETİ DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'

Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de Türkiye'de yerel yönetim anlayışlarının tarihsel değişimini anlatarak güncel yönetim şeklinin nasıl olması gerektiğini aktardı. Tekin, günümüzde yerel yönetimlerin küresel, ulusal ve yerel olmak üzere büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek "Biz CHP'li belediyeler olarak tarihimizden aldığımız sosyal belediyecilik mirasıyla hareket edeceğiz. Bunu merkezi iktidarın bizi engelleme çabalarına karşın yapmalıyız. Biz CHP li belediyeler merkezi siyaseti etkileyen ve dönüştüren olmalıyız" diye konuştu. 'Kente dokunmalıyız' ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu’nun “Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Yetki ve Kaynak Paylaşımı” isimli sunumunun ardından yapılan panelde ise Merve Demircan moderatörlüğünde Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey konuşmalarını yaptı. Subaşı, Bilecik için yapmış oldukları ve yapacakları çalışmaları anlatarak “Kente dokunmalıyız. Bilecik'e gelen yurttaşlar orada vakit geçirebilmeli. Yayalaştırma, turizm, yeşil alanlar, toplu taşıma konusunda projeler yapmalıyız” dedi. Bilecik’in turizm alanında gelişmesi gerektiğini ifade eden Subaşı, tasarruf tedbirleri kapsamında yerel yönetimlerin zor durumda kaldığını da sözlerine ekledi.

'HALKIN YÖNETİME KATILIMINI PEKİŞTİRDİK'

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt ise siyasal anlamda katılımcı demokrasiyi uygulamak adına atılan adımları çoğaltmak istediklerini söyledi. Kurt, “Hizmeti halkın ayağına götürmek zorundaysak merkezi yerlerde kuracağımız sosyal çalışmaları mahalleye taşımalıydık ve yaptık. Bu sayede halkın katılımı çoğaldı. Çalmadık, çaldırmadık. Yalnızca iş yaptık. Bunu yaparken partizanlık yapmadık. CHP'nin programına baktığınız zaman yapacağınız her şeyi tanımlamış. Bu programa sadık kalırsanız, neredeyse başarısız olacağınız hiçbir şey yok” dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de kent yönetiminde yurttaşlara hizmet verme konusunda karşılaştıkları engelleri anlattı. Bozbey, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda ele alındığını söyleyerek demokratik katılım modelinin önemine işaret etti.