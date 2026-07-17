Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e soruşturmada örgüt suçu yöneltilmedi, bakanlık ‘suç örgütü kurma’ suçu gerekçesiyle görevden uzaklaştırdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 11 Temmuz’da 1989’dan beri CHP’nin yönetiminde olan Ankara’nın en büyük ilçe belediyesi Çankaya Belediyesi’ne yönelik “suç örgütü kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “ihaleye fesat karıştırma” suçları kapsamında operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında belediye başkanı Hüseyin Can Güner, belediye başkan yardımcısı Mesut Akıncı, mali hizmetler müdürü Mehmet Yıldırım, belediye meclis üyeleri Mehmet Ağırman ile Emre Doğan’ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 30 kişi gözaltına alındı.

GÜNER’E SADECE İHALE SÜREÇLERİ HAKKINDA SORU YÖNELTİLDİ

Gözaltına alınan Güner’in emniyet ifadesi 13 Temmuz’da Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce alındı. Ancak Güner’in ifadesinin “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından alınması ve sadece ihale işlemlerinden soru sorulması dikkat çekti. Güner’e 4 ihale üzerinden soru yöneltildi. Güner; emniyette kendisine yöneltilen ihale sorularına genel olarak; görevi gereği ihale işlemlerinde sorumluluğunun olmadığını, ihalelerde kullanılan usulün kendisinden önce işleyen usulün değiştirilmeden devamı olduğunu ve kendisinin belirlediği bir kriterin olmadığı yanıtını verdi.

KYOK KARARI VERİLEN İHALE SORULDU

Bu kapsamda Güner’in dosyasının en önemli başlıklarından biri Çankaya Belediyesi’nce 2024’te yapılan “2024/1083351 İKN numaralı çöp toplama hizmetlerinde kullanılacak araçların kiralanması” ihalesi oldu. Söz konusu ihale konusunda ise belediye meclisince 7 Haziran 2024’te Temizlik İşleri Müdürlüğü görevli kılındı. Ancak söz konusu ihale daha sonra açık ihale sürecinin yetersiz olması gerekçesiyle pazarlık usulü şekline dönüştürüldü. Güner; ihale hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yürütüldüğünü, bilirkişi raporu kapsamında kavuşturmaya yer olmadığına (KYOK) karar verildiğini anımsattı.

DANIŞTAY’IN UYGUN BULDUĞU İHALE SORULDU

Diğer önemli başlık ise 12 firmanın katıldığı “2024/1152731 İKN numaralı 24 ay süreyle katı atıkları toplama ve nakli için şoförsüz araç ve iş makinesi kiralama ihalesi” oldu. Güner’e bu ihalenin neden iptal edildiği soruldu. Güner ise 12 teklifin olmasına karşın, 4’ünün geçerli olduğunu ve yaklaşık maliyete çok yakın olması sebebiyle rekabet unsurunun sağlanamadığını, bununla birlikte ihalenin 6 Kasım 2024’te Kamu İhale Kurumu’nca da iptal edildiğini anımsattı. İhale iptaline ilişkin açılan davaların da reddedilerek, Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal işleminin hukuka uygun olduğunun kararlaştırıldığını da ekledi. Güner ayrıca; “İptal edilen iş bu ihale aylık yaklaşık 26 milyon 353 bin TL bedelle sonuçlanmış iken sonra ki ihale 21 milyon 950 bin TL bedelle, ondan sonra ki ihale 23 milyon 805 bin TL bedelle sonuçlanmıştır. Dolayısıyla rekabet unsuru sağlanmadığı sübut bulmuş (şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerçekliğinin ve doğruluğunun kesinleşmesi), kamu yararı sağlanmış, işlemin doğruluğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini de kullandı.

‘KAMU SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİR SÜREÇ OLDUĞUNDAN’

Ayrıca Güner; soruşturma konusu çöp toplama ihalesinde firmalara teklif göndermeleri için çok kısa süre tanındığına ilişkin bir soru üzerine; “Bahse konu ihale ve davet ile ilgili herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur. Ancak gecikmesi halinde kamu sağlığını tehlikeye sokacak bir süreç olduğundan olabildiğince hızlı bir süreç olduğundan böyle olabilir. Kaldı ki gördüğüm kadarıyla davetiye ulaşmayan firma da yoktur” yanıtını verdi.

ÖRGÜT ŞEMASI DAHA SONRA ÇİZİLECEK

Güner, 14 Temmuz’daki savcılık ifadesinde de aynı soruları yanıtlarken, sevk edildiği 4. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda; “Rüşvet alma ile ilgili herhangi bir soru ve suçlamalarda bulunulmadı. Örgüt kurma suçu ile ilgili herhangi bir soru da sorulmadı. Cumhuriyet Savcılığı'na sorduğumda örgüt şemasının daha sonra çizileceği söylendi. Gizli tanık ifadesi tutuklama sevk yazısına derç edilmiş” dedi.

SORUŞTURMANIN AKSİ YÖNÜNDE GÖREVDEN ALMA

Soruşturma sürecine aksine İçişleri Bakanlığı; önceki gün Güner’i hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması nedeniyle “geçici bir tedbir olarak” görevinden uzaklaştırdı.