Çankaya Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkan Yardımcısı Çetin: 'Bilgisayarların, dijital verilerin ve dosyaların kopyası tarafımıza teslim edilmedi'

Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Çetin ve görevden alınan CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık Çankaya Belediye Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı.

Işık, "Hukukun evrensel ilkelerinin geçerli olduğu bütün ülkelerde bu tarz yapılacak soruşturmalar normal zamanlarda, normal saatlerde yapılır ve eğer herhangi bir şey varsa da savcılığa çağrılır, soruşturma yapılır ve ifadeleri alınır. Biz kimsenin yargılanmasına, kimsenin hakkında soruşturma açılmasına karşı değiliz. Elbette yapılabilir. Hepimizin alnı açık, başı dik. Ve fakat gecenin köründe, sabahın erken saatlerinde, başta Çankaya Belediyemiz gibi Türkiye'nin en güzide, en cazip belediyelerinden birine yapılan bu operasyonla partimize yönelik, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in içinde yer aldığı bir siyasal harekete yönelik operasyon yapılmaktadır. Bu soruşturmada zerre kadar şüphemiz yok ki Hüseyin Can Başkanımız ve arkadaşlarımız tertemizdir. Onların yanındayız" diye konuştu.

"HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜMÜZ SÜRECE DAHİL EDİLMEDİ"

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Çetin de belediye binası önünde yaptığı açıklamada, belediyenin sabah saatlerinde yoğun polis gözetiminde arandığını belirterek, "Sabahın 4'ünde, 5'inde bu arkadaşları evlerinden almak başka bir zihnin ürünü diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çetin, saat 04.45 sıralarında belediyeye yönelik operasyon başlatıldığını, belediye çevresinin polis bariyerleriyle kapatıldığını söyledi. Savcılık incelemesi sırasında belediyenin hukuk işleri müdürlüğünün sürece dahil edilmediğini ifade eden Çetin, avukatların inceleme sırasında heyette yer alma talebinin de kabul edilmediğini kaydetti.

Operasyon sırasında yalnızca dört belediye güvenlik görevlisinin polis ve savcılara odaların yerlerini göstermek üzere eşlik ettiğini aktaran Çetin, "Tutulan tutanaklara arkadaşlarımızın attığı imzaların kopyasını dahi tarafımıza vermediler. Alınan bilgisayarların, dijital verilerin ve dosyaların bir kopyası da tarafımıza teslim edilmedi" dedi.

"ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK"

Çankaya Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak Sayıştay denetiminden, gerektiğinde de mülkiye müfettişlerinin incelemelerinden geçtiğini vurgulayan Çetin, "Bizim her zaman alnımız ak, başımız dik" ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan belediye çalışanlarının ifadeye çağrılmaları halinde her zaman gidebilecek durumda olduklarını söyleyen Çetin, "Başta Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner olmak üzere şu anda gözaltında tutulan arkadaşlarımızın hepsi ne zaman istense gidip ifade verebilecek yakınlıktadırlar. Ama sabahın 4'ünde, 5'inde bu arkadaşları evlerinden almak başka bir zihnin ürünü diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Belediyenin şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalıştığını ve tüm raporların internet sitesinde yayımlandığını bildiren Çetin, şu ana kadar edindikleri bilgiye göre 36 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğunu, bunlardan 23'ünün Çankaya Belediyesi çalışanı olduğunu söyledi.

Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını kaydeden Çetin, "Arkadaşlarımızın, Başkanımızın, bütün yol arkadaşlarımızın yanındayız. Hepsinin yanında olmaya devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.