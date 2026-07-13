Çankaya Belediyesi operasyonuna tepki yürüyüşü: 'İktidara ve işbirlikçilere gücümüzü gösterelim'

Seçilmiş CHP Lideri Özgür Özel bu akşam saat 19:00'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona ve yapılan gözaltılara tepki göstermek amacıyla beraberindeki Çankayalılar ile Kuğulu Park’tan Çankaya Belediyesi binasına bir yürüyüş gerçekleştirecek.

Bu nedenle Seçilmiş CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık, Ankaralılara çağrıda bulundu. Işık, "Türkiye, bir süredir, sabahın şafak vakti operasyonlar yapılan bir ülke haline geldi. Son operasyon ise Türkiye’nin göz bebeği Çankaya Belediyesi’ne yapıldı. Bugüne dek ürettiği projelerle bütün diğer belediyelere ilham kaynağı olan Çankaya Belediyemize yapılan bu operasyon, CHP’ye yapılan butlan operasyonunun bir devamıdır.

Günlerce sosyal medya aracılığıyla yapılan algı operasyonları sonucu Hüseyin Can Başkanımız ve çalışma arkadaşlarına yapılan uygulamaları protesto etmek için bugün saat 19.00’da, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de katılacağı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz.

Kuğulupark’tan başlayıp, Çankaya Belediyesi’nin önüne kadar sürecek olan yürüyüşümüze hepinizi davet ediyorum. Dalga dalga büyüyerek, iktidara ve iktidarla işbirliği içinde olanlara gücümüzü göstermek üzere omuz omuza olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

''BÜTÜN KOMŞULARIMIZI BEKLİYORUM"

Gözaltında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise Ankara halkını yürüyüşe şu sözlerle davet etti: "Sevgili komşularım, Genel Başkanımız Özgür Özel’in Çankaya’mızın iradesine sahip çıkmak için Kuğulu Park’tan belediye binamıza gerçekleştireceği yürüyüşe bütün komşularımızı bekliyorum."