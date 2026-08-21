Çankırı'daki 4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 05.06’da, merkez üssü Ilgaz olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

#DEPREM

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Ilgaz (Çankırı)

Tarih:2026-08-21

Saat:05:06:17 TSİ

Enlem:41.0315 N

Boylam:33.6555 E

Derinlik:12.01 km

Detay:https://t.co/WR0E1AFuEe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2026

NACİ GÖRÜR: DAHA ÖNCE KIRILMIŞ BİR BÖLGE

Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi.

Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Eksik-llgaz/Çankırı’da 4,4 deprem oldu. Ilgaz segmanı üzerinde. Sığ bir deprem. KAF üzerinde. Daha önce kırılmış bölge. Buradan Ankara doğusuna kadar bir kol uzanıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.