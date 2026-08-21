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Çankırı'daki 4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

Çankırı'daki 4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

21.08.2026 12:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çankırı'daki 4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki Ilgaz segmentinde gerçekleştiğini belirterek bölgenin daha önce kırıldığını ifade etti.
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Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 05.06’da, merkez üssü Ilgaz olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2026-08-21
Saat:05:06:17 TSİ
Enlem:41.0315 N
Boylam:33.6555 E
Derinlik:12.01 km
Detay:https://t.co/WR0E1AFuEe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

NACİ GÖRÜR: DAHA ÖNCE KIRILMIŞ BİR BÖLGE

Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi.

Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Eksik-llgaz/Çankırı’da 4,4 deprem oldu. Ilgaz segmanı üzerinde. Sığ bir deprem. KAF üzerinde. Daha önce kırılmış bölge. Buradan Ankara doğusuna kadar bir kol uzanıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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