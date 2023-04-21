Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Yayınlanma: 21.04.2023 - 07:05

Güncelleme: 21.04.2023 - 07:06

S.T. (27) yönetimindeki 18 AAT 506 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Hacıali kavşağından dönüş yapmak isteyen S.K. (49) idaresindeki 06 BF 4133 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K. (40), H.K. (23), Y.A. (21) ve V.K. (20) yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

V.K. ve H.K'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.