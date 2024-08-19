Çankırı’da orman yangını: Havadan müdahale başladı!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 19:41

Güncelleme: 19.08.2024 - 19:41

Ilgaz ilçesi Keseköy köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Çankırı merkez ve ilçelerden bölgeye orman, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının yayılmasını önlemek adına helikopter desteğiyle birlikte ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda ise “Çankırı Ilgaz’da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor” denildi.