CANLI: Cumhuriyet alandan bildiriyor... 'Milletin Sesi' mitinginden ilk görüntüler
Hak, hukuk, adalet çağrısıyla CHP, 'Milletin Sesi' mitingi için Maltepe'de toplanmaya hazırlanıyor. Saat 18'de başlayan mitingi Cumhuriyet ekibi alandan bildiriyor.
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da yapılacak olan 'Milletin Sesi' mitinginin İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu.
Protokolün olmayacağı belirtilen miting saat 18.00'de başladı.
Cumhuriyet ekibi, Maltepe Miting Alanı'ndan canlı bildiriyor.
İşte dakika dakika miting alanında yaşananlar:
18.33: CHP milletvekilleri ve CHP'li belediye başkanları kürsüye çıktı.
18.22: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "İstanbul'dayız" mesajını paylaştı.
17.40: Saat 18.00'de başlayacak olan miting için gelen yurttaşlar alanı doldurdu.
17.01: CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Erkek, Saray'ın duvarları arasında korkunun çok büyük olduğunu ifade ederek "Meydanda büyük bir heyecan var. Toplumun her kesiminden adaleti arayan insanlar burada. Maltepe Miting Alanı'ndan 'Milletin Sesi' yükselecek. Daha önce burada tarihin en önemli mitinglerinden biri olan Genel Başkanımız önderliğinde adalet mitingini yapmıştık. Hiçkimsenin endişesi olmasın, umutsuz olmasın. Saray'ın duvarları arasında korku çok büyük" dedi.
16.00: Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Milletin Sesi' mitingi için toplanmalar başladı. Saat 18.00'de gerçekleşecek miting için gelenler 14.00'ten itibaren alana alınmaya başladı. Üst aramasından geçenler, alanda yerlerini aldı.
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