Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:38

Güncelleme: 15.04.2023 - 14:22

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da yurttaşlarla buluştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Depremde ilk 48 saat nerede olduklarını soracağız.

-Fakirliği de ortadan kaldıracağız.

-14 Mayıs Türkiye için büyük bir dönüm noktası, yeni bir başlangıç olacak.

-Devletin her kademesi hesap verecek. Her işlemin denetlenmesini sağlayacağız.

-İsrafı yok edeceğiz, gösterişten ve şatafattan uzaklaşacağız.

-İkinci yüzyılımız, insanlarını kandıran değil birliğin, huzurun yüzyılı olacak.

-İnsanlar özgürce konuşabildiği bir yüzyıl olacak.

-Gençlerimizi konuşacak, duygularını dile getirecek.

-Demokrasiyi en üst seviyeye çıkaracak, milletimizin sesi olan Meclisimiz güçlendireceğiz.

-Adalet sistemimiz tarafsız olacak. Kuralların ve kanunların herkese eşit şekilde uygulandığı bir Türkiye inşa edeceğiz.

-Adamına göre suç, adamına göre hak, adamına göre makama son vereceğiz.

-Enflasyonu tek haneye indireceğiz. Türk lirasına itibar ve istikrar kazandıracağız.

-Gençlerimiz; işi, aşı ve umudu da bu topraklarda arayacaksınız.

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