İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ordu'da...
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da yurttaşlarla buluştu.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da yurttaşlarla buluştu.
İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
-Depremde ilk 48 saat nerede olduklarını soracağız.
-Fakirliği de ortadan kaldıracağız.
-14 Mayıs Türkiye için büyük bir dönüm noktası, yeni bir başlangıç olacak.
-Devletin her kademesi hesap verecek. Her işlemin denetlenmesini sağlayacağız.
-İsrafı yok edeceğiz, gösterişten ve şatafattan uzaklaşacağız.
-İkinci yüzyılımız, insanlarını kandıran değil birliğin, huzurun yüzyılı olacak.
-İnsanlar özgürce konuşabildiği bir yüzyıl olacak.
-Gençlerimizi konuşacak, duygularını dile getirecek.
-Demokrasiyi en üst seviyeye çıkaracak, milletimizin sesi olan Meclisimiz güçlendireceğiz.
-Adalet sistemimiz tarafsız olacak. Kuralların ve kanunların herkese eşit şekilde uygulandığı bir Türkiye inşa edeceğiz.
-Adamına göre suç, adamına göre hak, adamına göre makama son vereceğiz.
-Enflasyonu tek haneye indireceğiz. Türk lirasına itibar ve istikrar kazandıracağız.
-Gençlerimiz; işi, aşı ve umudu da bu topraklarda arayacaksınız.
Ayrıntılar geliyor...
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