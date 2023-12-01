Canlı tavuk yüklü araçtan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Osmaniye'de canlı tavuk taşıyan hafif ticari araçta yapılan aramada, 11 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 17:16
Canlı tavuk yüklü araçtan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı
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İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine canlı tavuk taşımacılığı yapan hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, aramada tavukların bulunduğu kasaların içinde 11 kilo 700 gram skunk ele geçirdi.

Araçtaki İ.G. ve H.G. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


osmaniye

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