Canlı yayında Afşin Yurdakul'un mikrofonu açık kaldı, konuşmalar ekrana yansıdı
HaberTürk canlı yayınında spiker Afşin Yurdakul'un mikrofonu açık kaldı, stüdyodaki konuşmalar ekrana yansıdı.
Geçtiğimiz gün HaberTürk ekranlarındaki bir canlı yayında mikrofon kazası yaşandı. Yayın akışında önce Ukrayna'daki savaş muhabiri Çetiner Çetin'in röportajı verildi.
Banttan verilen röportaj sırasında ise dikkat çeken bir olay meydana geldi. Stüdyoda canlı yayını sürdüren spiker Afşin Yurdakul'un mikrofonu açık kaldı.
"STÜDYODA SPREY VAR MI?"
Röportaj ekrandayken, Yurdakul'un ekibiyle olan konuşmaları ekran başındaki izleyiciler tarafından duyuldu.
Yurdakul'un bu sürede "Kaç dakikası var röportajın? Sen hesapla bana söyle istersen… Stüdyoda sprey var mı? Kalkmış saç telleri var da" gibi cümleler kurduğu duyuldu. Stüdyodaki seslerin ekrana yansıması dakikalarca sürdü.
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