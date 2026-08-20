Canlı yayında bıçaklamıştı: 'Karagül' lakaplı TikTok fenomeni tahliye edildi

Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, müşteki Gülcan Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan 'Karagül' lakaplı TikTok fenomeni sanık Merve A., olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve pişmanlığı dile getirdi.

"6 AYLIK HAMİLEYİM"

Savunmasında sağlık sorunlarına dikkat çeken Merve A., "6 aylık hamileyim. Enfeksiyon kaptım. Bebeğimin sağlığı için hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanık avukatı Uğur Kösa da yaralama eyleminin haksız tahrik altında işlendiğini savundu.

Avukat Kösa, müvekkilinin hamile olması, kapmış olduğu enfeksiyon, hastane raporları ve bakmakla yükümlü olduğu üç çocuğunun daha bulunması gerekçeleriyle tahliye kararı verilmesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Müşteki Gülcan Ö. ise olay esnasında sanığa yönelik herhangi bir tahrikte bulunmadığını iddia ederek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Merve A.'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz nisan ayında Bursa'nın Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde Merve A. ile Gülcan Ö. arasında tartışma yaşanmış, olayın büyümesi üzerine Merve A., Gülcan Ö.'yü bıçakla yaralamıştı. Olayın ardından Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına almıştı.

Şüpheli Merve A. emniyetteki ifadesinde, TikTok platformunda canlı yayın yaparken Gülcan Ö.'nün yanına gelip kendisine saldırdığını ve kendisini korumak için yanındaki kesici aletle karşılık verdiğini iddia etmişti. Merve A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.