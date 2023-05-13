Canlı yayında Erdoğan'ı kızdıran soru: Yayımlamayan neredeyse kalmadı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:33

Güncelleme: 13.05.2023 - 10:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Habertürk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengü Türk ve Akit Tv ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamaları birçok kanal tarafından yayımlandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kanalların hemen hemen hepsinin Erdoğan'ın yayınını vermesine, "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2023

DİKKAT ÇEKEN 50+1 YANITI

Canlı yayında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için getirilen 50+1 şartından geri dönülmesinin söz konusu olup olmayacağına dair soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Erdoğan, "Böyle bir yapılanmaya veya böyle bir düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa bunun olmaması söz konusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Tabii buradaki 50+1, oran itibarıyla 50+1 oranı değil biliyorsunuz. Yüzde 50+1 oy, bu demek. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. Ve eğer bu adım karşılık bulursa, çünkü anayasa değişikliği gerektiriyor, olmaması için hiçbir neden yok. Ben şahsen böyle bir adımın atılması halinde buna taraftarım. Ve temennim odur ki seçim sonrasında atılacak bu adımla bir netice alırsak, o zaman seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır, çok daha kolay olacaktır" dedi.

KIZDIRAN SORU

Erdoğan'a programda “Seçimi kaybederseniz tavrınız nasıl olur” sorusu da yöneltildi. Erdoğan söz konusu soruya yanıtında şunları kaydetti:

"Bunu değerlendirmeyi bile gereksiz buluyorum. Çok saçma bir soru. Bu tür soru olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz demokratik yolla iktidara geldik. Halkımızın teveccühüyle iktidara geldiysek milletimiz farklı karar verirse demokrasinin gereği neyse biz onu yaparız. Başka yapacak bir şey yoktur. İstanbul'da bizim belediye başkanımız 'Biz buradan çıkmıyoruz' dediler mi? Hayır, verdiler. Ankara'da kazanınca bizim arkadaşlarımız 'Vermeyiz' dediler mi? Bu tür anlayış CHP'ye aittir. Bizde böyle bir şey söz konusu olamaz. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Hiçbir zaman milli iradenin üstünlüğünden taviz vermedik. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir. Karşımızdakilerden de aynı taahhüt bekliyoruz. Sandık demokrasinin namusudur. Koy adamlarını oraya eksik bırakma. Bizim elemanlarımız orada nasıl güvenceyse sizin elemanlarınız da orada güvence olsun."