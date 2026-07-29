Canlı yayında imza gerilimi: Iraklı bakan kriz çıkardı... Erdoğan 'Beş anlaşma değil miydi?' diye sordu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ortak basın toplantısı sırasında imza krizi yaşandı.

Tören sırasında Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Haseni, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında imzalanacak ulaştırma anlaşmasını imzalamak istemedi.

Erdoğan’ın “Beş anlaşma değil miydi” sözleri üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sahneye geldi.

İddiaya göre; Irak Başbakanı Zeydi, Bakan Vehb Selman el-Haseni ile görüşerek anlaşmayı imzalaması yönünde baskı yaptı.

Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman Muhammed tarafından iki ulaştırma anlaşmasına imza atıldı.

İRAN'A YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR

Irak Ulaştırma BakanıVehb Selman el-Haseni'nin, İran’a yakın Şii Koordinasyonu ve İranlı milis grup Bedir Örgütü’ne yakın olduğu biliniyor. İran, Kalkınma Yolu projesine kendi çıkarlarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Bakanın da, bu durum nedeniyle imza atmaya direndiği değerlendiriliyor.