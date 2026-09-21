Cansu öğretmenin ardından 3 aylık bebeği de hayatını kaybetti

Kaza, geçtiğimiz günlerde Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Amasra yönünde ilerleyen H.K. (73) idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı ve ardından devrildi.

Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu Umay Melek Kocakurt yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Çaycuma Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Cansu Kocakurt, ağır yaralı olarak götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kocakurt’un cenazesi geçtiğimiz hafta memleketi Karabük’te toprağa verildi.

UMAY MELEK DE HAYATA TUTUNAMADI

Kaza sonrası durumu ağır olduğu için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen 3 aylık Umay Melek Kocakurt’un tedavisi bir süredir devam ediyordu. Minik Umay Melek’ten bu sabah acı haber geldi. Doktorların tüm çabalarına rağmen 3 aylık bebek kurtarılamadı.