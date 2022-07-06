Carlos Santana kimdir? Carlos Santana sağlık durumu? Carlos Santana başarıları nelerdir?

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:01

ABD’li şarkıcı Carlos Santana, konser esnasında bayıldı. Yaşadığı talihsiz an sevenlerini epey korkuttu ve herkes ünlü sanatçının durumunu merak etmeye başladı. İşte Carlos Santana'ya dair merak edilenler...

CARLOS SANTANA KİMDİR?

Carlos Santana, 20 Temmuz 1947'de 2 erkek ve 4 kız kardeş içinde doğdu. Babası Mariachi kemacısıdır. Carlos 5 yaşında keman, 8 yaşında gitar çalmaya başladı. 9 yaşında Tijuana’ya taşınan ailesi, Santana'nın elektro gitar, rock ve blues’a tarzı müziğe ilgi duymasına neden oldu. James Lick ortaokuluna ve Mission Lisesi'ne gitti. 1965 yılında bu liseden mezun oldu. ABD'de yaşayan Ritchie Valens'ten ve B.B. King'ten etkilendi. 60'ların başlarında restoranlarda bulaşıkçılık ve sokak müzisyenliği yaptıktan sonra, 1966 yılında David Brown (bas gitar) ve Greg Rolie (klavye) ile Santana grubunu kurdu.

Grup ilk albümünü 1969 yılında çıkarttı (Santana). Bu albümlerinden sonra, Woodstock Festivali'ne katıldılar. Grup burada ün kazandı, ve neredeyse çıkarttıkları her albüm altın platin kazandı.

Grubun albüm satışları 80'lerde zirve yaptı. 90'ların başlarında grubun albüm satışları iyice azalmasıyla, 1993 yılında grup Sacred Fire: Live In South America konser albümünü yayınladıktan sonra Carlos gruptan ayrıldı. Kalan grup üyeleri grubu dağıttı.

Carlos gruptan ayrıldıktan sonra sadece solo çalışmaları yapmaya başladı. Gruptan ayrılmasından sonra çıkardığı ilk solo albümünde, 1994 yılında yeğeni ve kardeşiyle ortaklaşa çalıştı. Bu albümden sonra çıkardığı albümlerde, çeşitli sanatçılarla çalıştı.

CARLOS SANTANA BAŞARILARI

10 Grammy ve 3 Latin Grammy ödülünün yanında Rolling Stone Dergisi'nin hazırladığı "Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi" anketinde 15. sırada yer almaktadır.

CARLOS SANTANA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Clarkson kentindeki konserde yere yığılan Carlos Santana hastaneye kaldırıldı. Sahneden sedyeyle götürülürken kendisini dinlemeye gidenlere el sallayan Santana’nın aşırı sıcak ve susuz kalma nedeniyle rahatsızlandığı, tedavisine başlandığı açıklandı.



Meksika doğumlu Santana, Facebook sayfasından hayranlarına sağlık durumunu bildirdi: ”Yemek yemeyi ve su içmeyi unuttum. Susuz kaldım ve bayıldım.”

Menajeri Michael Vrionis de usta müzisyenin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bu akşam Pennsylvania eyaletinde vermeyi planladığı konserin ertelendiğini duyurdu.

10 Grammy Ödülü sahibi Santana, geçtiğimiz yıl şubat ayında kendisinin ve grup arkadaşının Covid-19 testi pozitif çıkınca bazı konserlerini iptal etmişti. Aralıkta da ABD’nin Las Vegas kentinde vermeyi planladığı birkaç konserini ayrıntısı açıklanmayan bir kalp ameliyatı nedeniyle ertelemişti.

CARLOS SANTANA SERVETİ NE KADAR?

Carlos Santana, uzun kariyeri boyunca bir avuç büyük ticari çöküşle, sayısız popüler müzik sektörü üzerinde kalıcı bir etki yarattı. Santana aynı zamanda yayınlanmış bir yazar, girişimci ve enstrümanı çalan en büyük elektro gitar virtüözlerinden biri olarak geniş çapta saygı görüyor. Santana'nın net serveti şu anda 120 milyon dolar.

