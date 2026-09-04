Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çarpışan motosiklet ile otomobil yandı: 2 yaralı

Çarpışan motosiklet ile otomobil yandı: 2 yaralı

4.09.2026 00:33:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Çarpışan motosiklet ile otomobil yandı: 2 yaralı

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu alev alan otomobil ile motosiklet kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kaza, saat 21.30 sıralarında Hacılar ilçesi, Hacılar- Erciyes yolunda meydana geldi.

Plakaları öğrenilemeyen M.Ç. idaresindeki motosiklet ile İ.H.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri araçların söndürülmesi için müdahale başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Kayseri