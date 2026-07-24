Çarşı’nın eski tribün lideri Kemal Ulhanlı'ya silahlı saldırıda yeni gelişme: 7 kişi tutuklandı!

İstanbul Beşiktaş’ta, Çarşı taraftar grubunun eski tribün liderlerinden 50 yaşındaki Kemal Ulhanlı’ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklandı.

Polis, saldırıda iki motosiklet ve kiralık bir otomobil kullanıldığını belirlerken, firari tetikçi Onur T. ile saldırının organizatörü olduğu değerlendirilen Fuat U.’yu yakalamak için çalışma başlattı.

YOLDA YÜRÜRKEN ATEŞ AÇILDI

Olay, 10 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Beşiktaş tribünlerinde Çarşı’nın “Deplasman Kartalları” grubunun liderliğini yapan Kemal Ulhanlı, sokakta yürüdüğü sırada motosikletle yaklaşan maskeli saldırganın hedefi oldu.

Saldırganın açtığı ateş sonucu Ulhanlı, bacakları ve koltuk altı bölgesinden olmak üzere vücudunun 5 yerinden yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulhanlı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulhanlı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY YERİNDE 3 BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan bulundu. Saldırı anını gösteren herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadığı belirtildi. İfadesine başvurulan 15 yaşındaki E.K., silah seslerinin ardından siyah kıyafetli ve maskeli bir kişinin koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

SALDIRI MOTOSİKLETİNDE PARMAK İZİ

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasında, saldırıda kullanılan 34 FVP 162 plakalı motosikletin Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bir sitenin otoparkında üzeri örtülerek saklandığı tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin motosiklet üzerinde yaptığı incelemede Hamza T.’nin (19) parmak izine rastlandı. Polis, motosikleti Hamza T.’nin kullandığını, silahla ateş eden kişinin ise Onur T. (26) olduğunu belirledi.

İKİ MOTOSİKLET VE KİRALIK OTOMOBİL KULLANILDI

Soruşturmada, saldırının ardından şüphelilerin ikinci bir motosiklet ve kiralık otomobille hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Eren K.’nin (24) şüphelilerle birlikte hareket ederek ikinci motosikleti kullandığı, Derya Ö.’nün (23) ise Nuran Ö. (25) tarafından kiralanan otomobille saldırıda kullanılan motosikleti almaya gittiği belirlendi.

Abdulsamet K.’nin (22) motosikleti terk edildiği yerden aldığı, Eray Ç.’nin (23) ise aracı Mustafa K.’ye (26) verdiği tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 15 Temmuz’da düzenlediği operasyonda Eren K., Eray Ç., Derya Ö., Nuran Ö., Abdulsamet K., Mustafa K. ve Hamza T. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Mustafa K. ile Hamza T.’nin ifadelerinde, saldırıda silahı Onur T.’nin kullandığını, motosikleti Hamza T.’nin sürdüğünü ve saldırının Fuat U. (25) tarafından organize edildiğini söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Firari tetikçi Onur T.’nin “kasten yaralama”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “mala zarar verme” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından 23 kaydının bulunduğu bildirildi.

Saldırıyı organize ettiği değerlendirilen Fuat U.’nun ise 6 suç kaydı olduğu belirtildi. Tutuklanan şüphelilerden Eren K.’nin 6, Eray Ç.’nin 3, Abdulsamet K.’nin 7, Mustafa K.’nin 2 ve Hamza T.’nin 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin Onur T. ile Fuat U.’yu yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.