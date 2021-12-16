Çatalca beyaza büründü

Çatalca kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

DHA
16 Aralık 2021 Perşembe, 11:48
Çatalca beyaza büründü
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Çatalca'da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Çatalca'nın yüksek kesimleri ve ormanlık alanlar beyaza büründü. Yollar kar küreme araçlarıyla açıldı.


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