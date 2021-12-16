Çatalca beyaza büründü
Çatalca kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.
Çatalca'da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Çatalca'nın yüksek kesimleri ve ormanlık alanlar beyaza büründü. Yollar kar küreme araçlarıyla açıldı.
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