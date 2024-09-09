Çatalca İlçe Emniyet Müdürü'nden Polonez işçilerine: Adli işlem yaptığım zaman çocuğunuz işe giremez
Çatalca İlçe Emniyet Müdürü, sendikal hakları nedeniyle direnişte olan Polonez işçilerine yönelik yaptığı konuşmada “Ben sizi gözaltı yapıp adli işlem yaparsam yarın çocuğunuz bir işe giremez” diye seslendi.
Çatalca'daki Polonez Gıda'da, Tekgıda-İş Sendikası'na üye olmalarının ardından temmuz ayında işten çıkarılan ve o günden bu yana İstanbul Çatalca’da bulunan fabrika önünde direnen işçiler, firmanın çalışan alımı yapmasını protesto etti.
İş Kanunu gereğince toplu işten çıkarma yapan bir işyerinin yeni işçi alımı yapamayacağını hatırlatan işçiler, firmayı kanunlara uymaya çağırarak “Yağmur çamur yağsa da, kış kıyamet kopsa da direneceğiz” sloganları attı.
Ancak işçilerin kararlılığına karşı Çatalca Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan'ın yanıtı ise tehditvari sözler sarf etmek oldu.
Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, ilçe emniyet müdürünün işçilere “Ben size gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zekiyse bile bir işe giremez” dediği anları X hesabı üzerinden paylaştı. İşçiler bunun üzerine Turhan'a
Suat Karlıkaya, görüntüer karşısında “Gidin bu tehdidi patrona yapın. 'Bu işçi haklı, işçiyi geri almazsan burada üretim yapamazsın' diye söyleyin” diyerek tepkisini gösterdi.
Çatalca İlçe Emniyet müdürünü iyi dinleyin dostlar. İşçiye ben sizi gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zekiyse bile bir işe giremez diyerek işçiyi tehdit ediyor. Gidin bu tehditi patrona yapın bu işçi haklı işçiyi geri almazsan burada üretim yapamazsın diye söyle pic.twitter.com/yYRAelTXoG— SUAT KARLIKAYA (@suatkarlkaya) September 9, 2024
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