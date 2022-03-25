‘Çav Bella' davasında Banu Özdemir hakkında verilen beraat kararı bozuldu
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi, CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'e 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan verilen beraat kararını bozdu.
İzmir'de 2020 yılı Mayıs ayında cami hoparlörlerinden “Çav Bella” marşı çalınmasına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açılırken, 2020 yılının aralık ayında görülen karar duruşmasında 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.
Mahkeme savcısı, hakimin kararını istinafa taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi eksik soruşturma ve inceleme olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
Dosyanın yeniden değerlendirilmesi belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması ve bağlantı varsa birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği belirtildi. Bozma kararıyla dosya yeniden İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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