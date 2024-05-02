Çay içmek isterken canından oluyordu: Semavere döktüğü tiner bir anda alev aldı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde Ercan Yıldırır’ın (41), çay demlemek için semaverin ateşini tutuşturmak amacıyla döktüğü tiner alev aldı. Bacak, kol, el ve vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan Yıldırır, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:54
Çay içmek isterken canından oluyordu: Semavere döktüğü tiner bir anda alev aldı!
Abone Ol google-news

Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolundaki sulama borusu satan bir iş yerinde, saat 10.00 sıralarında Ercan Yıldırır, çay demlemek için semaverin ateşini tutuşturmak amacıyla tiner döktü.

Tinerin birden alev alıp, parlamasıyla Yıldırır’ın bacak, kol, el ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Yıldırır, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ercan Yıldırır, ilk tedavisinin ardından Konya'daki bir başka hastaneye sevk edildi.

Polis olay yerinde inceleme başlattı. 

 


konya haberleri

İlgili Haberler

Konya’da otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Konya’da otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
Konya'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 24 yaralı

Konya'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 24 yaralı
Konya'da dehşet: Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da dehşet: Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı

Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı
Komünist Başkan, Tunceli’de 230 milyon TL borç bırakmış

Komünist Başkan, Tunceli’de 230 milyon TL borç bırakmış
Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!

Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!
4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı

4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı
Kıdem tazminatı için yeni formül

Kıdem tazminatı için yeni formül
Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: O yıldıza çifte talip!

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: O yıldıza çifte talip!
83 milyon Avro’luk CSO binasını su aldı!

83 milyon Avro’luk CSO binasını su aldı!
Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz

Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz