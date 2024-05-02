Çay içmek isterken canından oluyordu: Semavere döktüğü tiner bir anda alev aldı!
Konya'nın Ereğli ilçesinde Ercan Yıldırır’ın (41), çay demlemek için semaverin ateşini tutuşturmak amacıyla döktüğü tiner alev aldı. Bacak, kol, el ve vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan Yıldırır, hastaneye kaldırıldı.
Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolundaki sulama borusu satan bir iş yerinde, saat 10.00 sıralarında Ercan Yıldırır, çay demlemek için semaverin ateşini tutuşturmak amacıyla tiner döktü.
Tinerin birden alev alıp, parlamasıyla Yıldırır’ın bacak, kol, el ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Yıldırır, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ercan Yıldırır, ilk tedavisinin ardından Konya'daki bir başka hastaneye sevk edildi.
Polis olay yerinde inceleme başlattı.
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