Çay ocağına silahlı saldırı: Anne-kız fotoğrafçıya sığındı
Erzurum'da, çay ocağına silahlı saldırı düzenlenirken, yoldan geçen anne ile kızı, panikle fotoğrafçıya sığındı. Bu anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde önceki akşam Mustafa O. (24), Cafer U. (17), Fatih Y. (16) ile Göktuğ Eren T. (17), Furkan Ş. (18), Muhittin E. K. (20) ve Kandemir Y. (18) arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı.
ATEŞ AÇTILAR
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Çay ocağından çıkan 4 kişi, pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. 4 el ateş eden şüpheliler, kaçtı.
Bu sırada olay yerinden geçen anne ve kızı ise tedirginlikle aynı sokaktaki fotoğrafçıya sığındı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. İşyeri sahibi, anne ve kızını sakinleştirmeye çalıştı.
Polis tarafından cami bahçesinde yakalanan şüphelilerin üzerlerinde pompalı tüfek, tabanca ve bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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