Çayda kaybolan Erkan’ı arama çalışmaları 5’inci gününde

Olay, 9 Temmuz akşamı, Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü Komato mevkisinde meydana geldi. Balık avlamak için Habur-2 Çayı'na giren Erkan Sak, akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve diğer arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarında Şırnak AFAD'a bağlı 3 araç, 5 personel, arama-kurtarma botu, su üstü dronu ve su altı dronu görev alıyor. Ayrıca Cizre Belediyesi İtfaiyesi'nden 4 dalgıç personel, Bitlis'in Tatvan ilçesinden Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi de çalışmalara destek veriyor.

SONDAJ KAMERASI İLE KAYALARIN ALTI ARANDI

Habur-2 Çayı'ndaki yüksek debi ve güçlü akıntı nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülürken, ekipler teknolojik imkanlardan da yararlanıyor. Bu kapsamda Hakkari İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj kamerası, nehir yatağındaki büyük kayaların altına indirildi. Yaklaşık 8 metre derinliğe ulaştırılan kamerayla su altında ayrıntılı görüntüleme yapılarak Sak'a ait herhangi bir bulguya ulaşılmaya çalışıldı.

Ekipler, akıntının sürükleme ihtimali nedeniyle daha önce taranan ve sınır hattına kadar uzanan yaklaşık 13 kilometrelik güzergahı botlarla yeniden kontrol etti. Su altı ekipleri ile kıyıda görev yapan personel de nehir kenarındaki sazlık, kayalık bölgeler ve akıntının etkili olduğu tüm noktaları tarayıp çalışmalarını sürdürdü.

Beytüşşebap Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Vali Yardımcısı Fikri Badioğlu ve İl AFAD Müdürü Muzaffer İşlek ile arama çalışmalarını yerinde inceleyip, ekiplerden bilgi aldı. Erkan Sak'ı arama faaliyetlerinin bölgede kesintisiz devam ettiği belirtildi.