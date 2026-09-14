Çeçenistan Cumhurbaşkanı danışmanı Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti: Kafkasya ve Türkî Cumhuriyet’lerine yöneldi

İsmailağa cemaatinin eski elebaşısı Hasan Kılıç’ın yaşamını yitirişinin ardından yaşanan postluk rekabeti sonucunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatten atılmıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun öğrencisi İbrahim Uslu’nun başını çektiği ekip de cemaatten ayrılmıştı. Ünlü’nün de içinde bulunduğu söz konusu ekip ayrılmanın ardından ise “Mahmut Ustaosmanoğlu’nun Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye silsilesinin 36. ve son şeyhi olduğunu” savunarak, Müceddidiyye Meclisi’ni (Şurayı Müceddidiyye Muhmudiye) kurdu.

Kadirov'un 2018'de Ustaosmanoğlu'nun elini öpmesi.

İSMAİLAĞA’YA KARŞI SELEFİ-VEHHABİ

Ünlü ve İsmailağa’dan ayrılan isimler söz konusu meclis kapsamında gerici-dinci faaliyetlerini sürdürürken, ekip İsmailağa cemaatiyle de rekabet içinde. Bu kapsamda Ünlü, Eylül 2025’te İsmailağa cemaatinin “gölge elebaşısı” Mahmut Eren’in Yargıtayca terör örgütü kabul edilen ve “hilafet devleti” kurmak amacıyla 40 farklı ülkede faaliyet yürüten Filistin merkezli Hizbuttahrir’le görüşmesine dikkat çekerek; cemaatin Selefi-Vehhabî çizgiye kaydığını iddia etmişti. Ünlü bu kapsamda; cemaatin kurumu olan Yavuz Sultan Selim Gençliği Derneği’nde (YSSGD) gerçekleşen ve “8 bin kişilik ordumuz var, içeriyi temizleyebiliriz” ifadelerinin geçtiğini iddia ettiği bir konuşmanın ses kaydını örnek göstermişti.

KADİRAV’ON DANIŞMANI ÜNLÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

Ünlü’nün de dahil olduğu meclis Türkiye genelinde yasadışı medreselerle genişlerken, yurt dışıyla da temasa geçtiği görüldü. Bu kapsamda Ünlü; önceki gün Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un Dînî İşler Danışmanı ve Hâfızlık Medreselerinin Genel Müdürü Adem Şehidof ve Çeçenistan’da el-Câmiatü’L-İslâmiyye Üniversitesi’nde fıkıh ve akîde müderrisliği yapan Üveys Dâif el-Ezherî ağırladı.

GÖRÜŞMEDE ‘SELEFİ-VEHHABİ’ ANLAŞMASI!

Görüşmede dikkat çeken kısım ise görüşmenin Selefi-Vehhabilik kapsamında gerçekleşmesi oldu. Ünlü’nün sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada; “Kafkasya’da ve Türkî Cumhuriyetlerde Müslümanların durumu, Selefî-Vehhâbî hareketlerinin artması ve bunlara karşı alınacak önlemler hakkında bazı konularda görüş birliğine vardılar” denildi.

KADİROV, 2018’DE ŞEYHİN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

İsmailağa cemaatinin Çeçenistan yönetimiyle yakın ilişkileri olduğu biliniyor. Bu kapsamda; cemaat içindeki maarifet grubu; 2014’te İsmailağa cemaatinin kurucu elebaşısı (şeyhi) Mahmut Ustaosmanoğlu için Çeçenistan ziyareti planlamıştı. Bu planlama iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinden değişfre edilince, tepkilere neden olmuştu. Ardından, Ünlü; “Üst düzey yetkililer tarafından arandık. Ricacı oldular, ‘Efendi Hazretleri’ne selamımızı arz edin, bazı sakıncalar görüyoruz’ dediler. Efendi Hazretleri de gitmek istediği halde, devlet otoritesine karşı saygısıyla ‘Madem öyle istediler, öyle yapalım’ diyerek ziyareti iptal etti” açıklamasını yapmıştı. Bunun ardından Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, 2018’de Ustaosmanoğlu’nu ziyaret edip, elini öpmüştü. Bu ziyaret o dönem kamuoyunda ve medyada geniş yankı uyandırmıştı.