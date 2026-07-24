‘Çekirge istilası söz konusu değil’

İstanbul’da son günlerde balkonlarda, pencerelerde, apartman boşluklarında ve yeşil alanlarda daha sık görülmeye başlayan iri çekirgeler yurttaşlarda tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede “İstanbul’u çekirgeler bastı”, “Afrika’dan geldiler” ve “Hastalık yayıyorlar” gibi iddialarla gündem olurken uzmanlar bu paylaşımların bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan acil tıp uzmanı Doç. Dr. Ömerul Faruk Aydın, kamuoyunda oluşan endişenin aksine İstanbul’da bir çekirge istilasının söz konusu olmadığını söyledi.

‘İSTİLACI TÜR DEĞİLLER’

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 21 Temmuz’da yapmış olduğu açıklamayı anımsatan Aydın, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde tarımsal üretimi tehdit eden bir çekirge istilasının tespit edilmediğini belirtti. Sosyal medyada görüntülenen canlıların büyük bölümünün Türkiye’de doğal olarak yaşayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğunu ifade eden Aydın, “Bu tür Afrika’dan gelen çöl çekirgesi değildir ve istilacı sürüler oluşturan türlerle karıştırılmamalı” dedi.

Bazı çalışmalarda çekirgelerin üzerinde çeşitli mikroorganizmaların tespit edildiğini anımsatan Aydın, bunun tek başına hastalık bulaştırdığı anlamına gelmediğini vurgulayarak “Bir canlı üzerinde mikroorganizma bulunması, onun insanlara hastalık taşıdığı anlamına gelmez. Bunun bilimsel olarak gösterilebilmesi için bulaşma zincirinin kanıtlanması gerekir” ifadelerini kullandı