Çekmeköy'de evli olduğu kadını darbeden erkek tutuklandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Olay, 22 Ağustos'ta S.N.A. (30) ile evli olduğu U.A. (35) adlı erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.A.'nın S.N.A.'yı darbettiği, ardından tehdit ve hakarette bulunduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.A.'yı gözaltına aldı.

FAİL ERKEK TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.A., 22 Ağustos'ta 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret’ suçlarından adli makamlara sevk edildi. U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.