Çekmeköy'de doğal gaz patlaması

Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:26

Güncelleme: 04.07.2023 - 16:26

Çekmeköy'de bir binanın giriş katında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlamada yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.



