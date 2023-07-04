Çekmeköy'de doğal gaz patlaması

İstanbul Çekmeköy'de doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi

DHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:26
Çekmeköy'de doğal gaz patlaması
Abone Ol google-news

Çekmeköy'de bir binanın giriş katında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlamada yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.


 


Ambulans 112 Yangın

İlgili Haberler

Kayseri'de 3 katlı binada yangın paniği: 1 saatte söndürüldü

Kayseri'de 3 katlı binada yangın paniği: 1 saatte söndürüldü
İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Ekipler seferber oldu
Zonguldak'ta yangın paniği: 'Peçeteler' evi yaktı

Zonguldak'ta yangın paniği: 'Peçeteler' evi yaktı

En Çok Okunan Haberler