Çekmeköy'de doğal gaz patlaması
İstanbul Çekmeköy'de doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi
Çekmeköy'de bir binanın giriş katında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.
Patlamada yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.
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