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Çekya’dan sürpriz karar: Bütçe kesintisi nedeniyle Eurovision 2027’den çekildi!

Çekya’dan sürpriz karar: Bütçe kesintisi nedeniyle Eurovision 2027’den çekildi!

6.10.2026 17:29:00
Güncellenme:
AA
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Çekya’dan sürpriz karar: Bütçe kesintisi nedeniyle Eurovision 2027’den çekildi!

Çekya, bütçe düzenlemesi nedeniyle 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildiğini duyurdu.
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Çekya Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, gelecek yıl Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na Çekya'nın katılmayacağı belirtildi.

Yarışmadan çekilme kararının devam eden bütçe düzenlemeleri nedeniyle alındığına işaret edilen açıklamada, yarışmanın büyük ölçekte bir proje olduğu vurgulandı.

Birçok ülke de İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'da endişelerini dile getirdi.

2027 Eurovision Şarkı Yarışması, 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenecek.

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