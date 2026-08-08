Cem Küçük dosyasında 'Rasim Ozan Kütahyalı' iddiası: Avukatlarından 'suç duyurusu' hamlesi

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük ile televizyon sunucusu Tahir Sarıkaya’nın tutuklanmasına ilişkin soruşturmalarda adı geçen tanığın kimliğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Fatih Altaylı, dünkü köşe yazısında söz konusu gizli tanığın Rasim Ozan Kütahyalı olabileceğini öne sürmüştü.

KÜTAHYALI’NIN AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ

Gazete Pencere'nin haberine göre iddiaların ardından Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatlarının hukuki süreç başlatma kararı aldığı belirtildi.

Kütahyalı’nın avukatlarının, soruşturmaya ilişkin bilirkişi raporları ve bilimsel mütalaaları dosyaya sunduğu, ayrıca Kütahyalı’nın gizli tanık olduğu yönündeki iddialar hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta gözaltına alınan Cem Küçük, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandı.

Küçük’ün tutuklanmasının ardından, aralarında para trafiği tespit edildiği belirtilen Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya da gözaltına alınıp tutuklandı.

FATİH ALTAYLI’DAN RASİM OZAN KÜTAHYALI İDDİASI

Altaylı, köşe yazısında söz konusu kişinin Rasim Ozan Kütahyalı olabileceği iddialarının konuşulduğunu dile getirdi. Altaylı "Anlatılanlara göre ortada bir "itirafçı" var. Savcıların elindeki itirafçı metnini görenlere göre bu itirafçı kuvvetle muhtemel Rasim Ozan Kütahyalı. Pek çok bilgi vermiş ve "Bu yüzden yakında tahliye edilebilir" diyorlar." dedi.

Altaylı ayrıca soruşturmanın ilerleyen süreçte başka isimlere de uzanabileceğini yazdı. Altaylı'nın yazısından önce de sosyal medyada ve çeşitli mecralarda gizli tanığın Kütahyalı olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti. Kütahyalı'nın eşinin, Cem Küçük'ün gözaltına alınmasından önce ve sonra yaptığı bazı paylaşımlar da bu iddialara dayanak olarak gösterildi.

KÜTAHYALI MAYIS AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Rasim Ozan Kütahyalı, 14 Mayıs 2026’da Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 18 Mayıs 2026’da tutuklanmıştı.

Kütahyalı, savunmasında MASAK raporlarında yer alan para hareketlerinin kişisel borç ve alacak ilişkilerinden kaynaklandığını öne sürmüş, yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.